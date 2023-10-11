Единственной целью США в отношениях Ереван-Баку является обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Как передает #, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя высказывания Сергея Лаврова в статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности».

Миллер подчеркнул, что единственной целью правительства США в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Он также отметил, что США заинтересованы в обеспечении гуманитарных потребностей и прав жителей Карабаха.

Отметим, ранее С.Лавров заявил, что США и Европейский Союз продолжают сеять семена нестабильности на Южном Кавказе. Он отметил, что российский миротворческий контингент в Карабахе готов внести свой вклад в установление мирной жизни в регионе Южного Кавказа.