Радикальное движение «Талибан» объявило об отправке сотен своих бойцов для захвата северной афганской провинции Панджшер, не признающей власть талибов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание движения) в Twitter.

«Сотни бойцов «Исламского эмирата» направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путем», — указано в заявлении.