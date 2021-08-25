Представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что, по данным движения, мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время.
«Мы находимся в контакте с людьми в Панджшере. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами… Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время», — заявил Муджахид в интервью телеканалу Shamshad News.(РИА Новости)