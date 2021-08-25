Радикальное движение «Талибан» перекрыло доступ в аэропорт Кабула для афганцев и пропускает только иностранцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в комиссии талибов по вопросам культуры.

По его словам, афганцы устроили перед аэропортом беспорядок, все двери закрыты. Источник добавил, что доступ к аэропорту закрыт в том числе для афганцев с иностранным гражданством до тех пор, пока у талибов не появятся новые распоряжения.

Один из очевидцев рассказал, что боевики останавливают автомобили посольств перед воздушной гаванью и не позволяют им забрать с собой своих коллег-афганцев и отвезти их в аэропорт.