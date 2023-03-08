Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе семь летательных аппаратов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в среду в Twitter.

«Сегодня по состоянию на 06:00 (02:00 бак.вр) в районе Тайваня было обнаружено семь летательных аппаратов и три корабля НОАК», — отмечается в заявлении. В сводке утверждается, что пересечения так называемой срединной линии Тайваньского пролива или захода в опознавательную зону ПВО Тайваня не было. В то же время военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.