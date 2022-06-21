Издание BuzzFeed на своем канале рассказало о судьбах Нериссы и Кэтрин Боуз-Лайон, двоюродных сестер британской королевы Елизаветы II, которых дом Виндзоров всегда скрывал от публики.

Нерисса и Кэтрин родились в 1919 и 1926 годах соответственно в семье Джона Боуз-Лайон и его жены Фенеллы. Джон, происходивший из знатного английского дворянского рода, был братом Елизабет Боуз-Лайон, супруги принца Георга, который позже станет английским королем. Девочки с детста страдали тяжелыми ментальными расстройствами, и в 1941 году были отправлены в госпиталь Эрслсвуд, в котором находились до конца жизни. Огласку история получила только в 1987 году после репортажа издания The Sun. На тот момент Нерисса скончалась годом ране, а Кэтрин, как сообщал работник госпиталя, жила в семиместной комнате и не знала о своей связи с королевской семьей. В репортаже сообщалось, что Елизабет Боуз-Лайон, известная также как «Королева-мать», знала об этом, но ни она, ни какой-либо другой член ее семьи ни разу не посетил госпиталь.

В конце 1980-х история вызвала настолько бурный резонанс, что в обществе стали ходить слухи о том, что Елизавета II на самом деле и есть Кэтрин Боуз-Лайон, а подлинную наследницу престола насильно держат в Эрлсвуде. Эти догадки обосновывались тем, что разница в возрасте двух девочек составляет всего лишь 10 дней, а Королева-мать якобы таким образом, могла захотеть скрыть то, что в роде Виндзоров есть генетические заболевания. Корреспондент издания, правда, уточняет, что эта конспирологическая теория маловероятна, поскольку на момент рождения девочек шансы вступления Елизаветы на престол оценивались как небольшие, а, следовательно, не было смысла делать подобную подмену.

После того, как история получила общественную огласку, пластиковый указатель над могилой Нериссы по указанию анонимного донора был заменен на более дорогое надгробие, однако Букингемский дворец никогда не комментировал эту историю, сославшись лишь на то, что это — «частное дело семьи Боуз-Лайон».

Кэтрин Боуз-Лайон, ровесница королевы, скончалась в 2014 году в возрасте 87 лет.