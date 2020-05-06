Тайна шелковой леди…

Воистину правда, что свято место пусто не бывает – и политика никогда не прекращается, она продолжается даже в эти пандемические дни.

Наглядным примером этого стали последние политические события в Казахстане — отстранение на днях дочери казахского лидера Елбасы Нурсултана Назарбавева Дариги Назарбаевой с должности спикера верхней палаты парламента – Сената.

Политические аналитики или же политологи-международники разных стран не переставая, без устали обсуждают эту проблему: что же происходит в Казахстане?

Дело в том, что в прошлом году, несмотря на эйфорию по поводу смены верховной власти в этой стране, на самом деле в Казахстане произошел лишь полутранзит власти. Понятно было, что формальным и неформальным, действительным и реальным лидером страны придется считать экс-президента Н.Назарбаева и настоящий транзит власти произойдет только после смерти Нурсултана Абишевича, которого иногда называют даже аксакалом тюркского мира.

Поэтому самой первой и, на первый взгляд, наиболее правдоподобной политической гипотезой по поводу снятия с должности Дариги Назарбаевой стала такая версия, что президент страны Касым-Жомарт Токаев, воспользовавшись тем, что все близкие и дальние страны, в том числе, сам Казахстан теперь занят в основном с пандемией коронавируса, решил осуществить настоящий транзит власти и покончить с ее полутранзитом.

Но тут, конечно, следует учитывать и такой весьма серьезный политический фактор, как Нурсултан Назарбаев, который еще не утратил свое влияние вне и внутри страны, который в некоторых даже в весьма важных международных мероприятиях продолжает представлять Казахстан в качестве основного лидера страны.

Еще некоторые политологи обращают внимание на то, что в Казахстане в этом году предстоят парламентские выборы и, возможно, снятие с поста спикера Сената Дариги Назарбаевой есть всего лишь небольшая политическая формальность и основная леди страны после парламентских выборов вновь вернется на свою должность.

Но с другой стороны, если все было бы так просто и определенно, аналитики и политологи разных мастей, наверное, не продолжали бы обсуждать эту тему.

На первый взгляд всем покажется, что в молодых и довольно авторитарных странах Центральной Азии все гораздо проще, чем это представляется специалистам по политическим и социальным наукам: мол, стоит ли ломать голову над примитивными политическими комбинациями или же «головоломками» азиатских политических лидеров?..

Но думается, что тут не стоит спешить с преждевременными выводами. В этих странах транзит власти все-таки отличался от стандартной авторитарной политической модели. В Узбекистане, в Казахстане, даже в Туркменистане к власти пришли не прямые наследники лидеров этих стран.

Конечно, воля лидеров соответствующих центрально-азиатских стран при назначении новых лидеров стала определяющей и даже решающей, и тут трудно, даже невозможно говорить о демократическом транзите власти.

Но все-таки близкое и дальнее зарубежье ждут от новых центрально-азиатских лидеров, т.е. от президентов Ш.Мирзиоева или же К-Ж.Токаева содержательных реформ, в первую очередь, безусловно, политического характера.

Тут надо заметить, что мы иногда не дооцениваем потенциал центрально-азиатских стран. Например, никто не ожидал, что такая страна, как Кыргызстан, может быть в такой степени демократичной. Но Бишкек наглядно показал, что «демократия может победить и в отдельно взятой азиатской стране». Есть такая поговорка, что география – это судьба. Поэтому думается, что, если некоторые из этих стран находились бы ближе к Европе, это точно отразилось бы на их политическом устройстве: эти страны стали бы более демократичными.

Пока же можно констатировать такой факт, что не оправдались «черные прогнозы» некоторых политологов о том, что якобы в этих странах рано или поздно установятся религиозные режимы и там к власти придут исламские фундаменталисты.

К счастью, пока подобные «прогнозы» не подтвердились. По мнению других, т.е. более умеренных аналитиков, это в какой-то мере есть заслуга авторитарных лидеров региона, которые хоть и правили авторитарными приемами, но все же сохранили и поддержали светскую модель развития государства.

Мы вовсе не собираемся спорить с подобными заключениями, потому что в них есть доля истины. Но в любой политической системе, тем более в восточной и молодой подсистеме, есть «возмущения» демократического и авторитарного характеров, т.е. тут присутствуют зачатки свободы и анти-свободы. И все зависит от того, какая из них будет поддержана дальними или же близкими партнерами этих стран.

Поэтому будем надеяться, что и события в Казахстане пойдут в направлении демократизации государства и общества. Мы не раз бывали свидетелями изощренных авторитарных политических комбинаций и перестановок, и не думается, что наши казахские братья смогут продемонстрировать в этом ракурсе нечто новое и оригинальное…