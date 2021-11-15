Если раньше кадровая чехарда в оборонном ведомстве Армении вызывала недоумение и любопытство, то сегодня она уже вызывает ироничный смех. Шутка ли, всего за год в этой стране умудрились сменить друг друга аж четыре министра.

Первым под раздачу попал убийца мирных азербайджанцев, колченогий Сейран Оганян. Он занимал этот пост с 2008-го по 2016 – й год. Оганян является своего рода рекордсменом среди всех предыдущих и последующих министров обороны, опередив другого, такого же палача Сержа Саргсяна (он продержался в этой должности семь лет).

В апреле 2016 года в ходе четырехдневной войны азербайджанские воины в течение получаса разорвали хваленую «линию Оганяна» ( которой так гордился Сейран), как тузик грелку. После апрельской контртеррористической операции в министерстве обороны Армении полетела не одна голова. Апрельское фиаско армянских войск не пощадило Оганяна, и Сержу Саргсяну пришлось распрощаться со своим подельником. Его заменил Виген Саркисян, который сидел в мягком кресле два года.

В 2018 году два года после прихода к власти нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, эту должность занимал хвастун и неудачник Давид Тоноян. Тот самый Тоноян, который в ходе встречи со своими соплеменниками в Нью-Йорке в марте 2019 года высокомерно заявил: «Я как министр обороны заявляю, что переформулировал «территории в обмен на мир». Мы предлагаем другую формулу «новая война в обмен на территории».

Недолго музыка играла, недолго Додик танцевал. Спустя полтора года азербайджанские воины наглядно показали Тонояну, что такое война и как нужно воевать. Без всякого обмена.

Разочарованный своим протеже Пашинян указал Тонояну на дверь, пригласив другого кадра – Вагаршака Артюняна, который словно призывник с высшим образованием продержался всего лишь год. Даже меньше.

Пришедший ему на смену Аршак Карапетян и вовсе показал антирекорд: наслаждался должностью три с небольшим месяца. Это уже совсем неприличный срок, даже для армянина.

И вот сегодня новый министр Сурен Папикян. Сколько ему отведено времени на посту министра мы не знаем, да нам это и неинтересно. Интересно другое. Как было указано выше, за год сменились четыре министра обороны. И если у всех остальных сей факт действительно вызывает смех, то в самой Армении этим обстоятельством серьезно обеспокоены.

В частности, депутат парламента от фракции «Честь имею» Тигран Абрамян в ходе обсуждения на тему «Война и капитуляция: спустя год» заявил: «В течение года сменили четырех министров обороны. Говорить о системе безопасности, осуществляемой в оборонной сфере политики в условиях, когда за год меняется четыре министра обороны, считаю, несерьезно».

По словам Абрамяна, «границы Армении и «Арцаха» (закавычено «Зеркало») продолжают подвергаться агрессии врага, Азербайджан укрепляется на тех территориях и позициях, где продвинулся после войны, а действующая власть Армении продолжает свою политику по дискредитации армии».

Тигран Абрамян для объяснения плачевной ситуации не стал долго искать козла отпущения и без колебаний указал на премьер-министра.

«У всего этого одна причина – Никол Пашинян. В нашей стране обсуждение любой проблемы, к какой бы составляющей она не относилась – безопасности, внутренней или внешней политики или другой сфере – в основе все равно Никол Пашинян. Для любой здоровой силы – парламентской, непарламентской, политической или гражданской, для любого сознательного человека в Армении решение этих проблем должно начаться с замены Никола Пашиняна», — подчеркнул депутат.

Гениально, парон Абрамян. Причина всех бед, всей этой министерской чехарды найдена, осталось ее устранить. Но ведь не все так просто, как кажется, Тиграше. Пашинян тут ни при чем. Ну, может и причем, но не стоит переоценивать степень его вины. Истинная причина состоит в том, что армянские военнослужащие могут проявлять доблесть и храбрость лишь при двух условиях. Первое, когда они численно многократно превосходят врага (речь идет о безоружных людях), и второе, когда вместо них воюют русские.

Как говорил Наполеон, «лучше лев во главе стада баранов, чем баран во главе стада львов». В случае с нашими недобрыми соседями случай безнадежный. Баран во главе стада баранов.

Так что, прав был Крылов: «А вы друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь»…