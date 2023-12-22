Министерство торговли Таиланда готовит краткосрочные и долгосрочные меры по устранению последствий угрозы вооруженных нападений йеменской группировки хуситов на транспортные суда в Красном море. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как отметили в таиландском ведомстве, недавние нападения в Красном море еще не оказали негативного влияния на общую экспортную деятельность Таиланда. «Значительное влияние на общий объем экспорта Таиланда в этом году маловероятно, однако министерство готовится к принятию чрезвычайных мер на случай затяжного кризиса», — сказал постоянный секретарь министерства торговли Кирати Рачано.

«Если такая тенденция сохранится, то есть потенциальный риск нехватки контейнеров и контейнерных площадей, напоминающий перегруженность портов во время пандемии COVID-19. Этот сценарий может способствовать росту производственных издержек и обострению конкуренции за транспортные площади, особенно в период празднования китайского Нового года», — добавил представитель Министерства торговли Таиланда.