Таджикистан вручил ноту Кыргызстану

В связи с произошедшим 8 мая пограничным инцидентом на таджикско-киргизском участке государственной границы, в министерство иностранных дел Таджикистана был вызван посол Киргизии Жаныш Рустенбеков, которому была вручена нота протеста.

«Послу была вручена нота протеста МИД Таджикистана из-за действий граждан и военнослужащих Киргизии, приведших к вооруженному инциденту. До его сведения было доведено, что причиной указанного инцидента стал целенаправленный выстрел из огнестрельного оружия, произведенный гражданином Киргизии, а также последовавшие действия киргизских пограничников, вынудившие пограничные подразделения Таджикистана принять ответные меры», — говорится в информация.

Как сообщает РИА Новости, в результате противоправных действий граждан и военнослужащих соседней страны тяжелые ранения получили двое граждан Таджикистана, которые были госпитализированы.

В ходе беседы в МИД Таджикистана всю ответственность за обострение ситуации в приграничных районах возложили на киргизскую сторону, передав требование прекратить провокационные действия с использованием огнестрельного оружия, а также провести тщательное расследование инцидента, привлечь виновных лиц к ответственности.

При этом в МИД Таджикистана указали на недопустимость привязки произошедшего инцидента к тематике Великой Отечественной войны и священного месяца Рамазан.