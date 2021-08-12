Россия выделила Таджикистану $1,1 млн на строительство современной пограничной заставы в Хатлонской области республики, на границе с Афганистаном. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов, передает «Интерфакс».

По его словам, средства будут направлены по обращению таджикской стороны.

«Соответствующее соглашение планируется подписать в ходе ближайших контактов на высшем уровне», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что крупнейшая российская военная база за рубежом, расположенная в Таджикистане, получила новейшие образцы стрелкового оружия, а также огнеметы повышенной дальности.

Кроме того, в начале августа в республике прошли масштабные учения войск стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Граница-2021».