TƏBİB сделало заявление в связи со слухами о компенсации за смерть от вакцин

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало обсуждаемое в последнее время в соцсетях утверждения якобы об опасности вакцин от коронавируса нового типа и выдачу компенсаций за поствакционное осложнения и смертельные случаи.

В TƏBİB заявили, что Объединение не давало такого заявления. В целом, регулирование таких вопросов не входит в компетенцию структуры.

«Следует отметить, что на сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая возникновения осложнений, связанных с вакциной, и смертельных случаев. Именно благодаря введению вакцин люди избавились от многих смертельных заболеваний», — сообщили в TƏBİB.