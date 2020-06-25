Свадьбы будут возможны, когда ситуация стабилизируется

Завотделом TƏBİB Ягут Гараева внесла ясность в вопрос восстановления проведения свадеб на основе зарубежного опыта и въезда-выезда.

Как сообщает АПА, на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева сказала, что соблюдение каждого правила зависит от самого гражданина:

«С ужесточением правил растет психологическое напряжение, трудно, когда человека контролируют, вышел ли на улицу по SMS, когда проверяют в маркете. Люди должны оказывать влияние друг на друга, невозможно ждать весь контроль от госструктур. Что касается выезда в регионы и проведения свадеб, в этом вопросе мы постоянно поддерживаем связь с другими странами. Но для этого нужно, чтобы статистика была на нормальном уровне. Все станет возможным, когда ситуация стабилизируется».