Суточный прирост заразившихся COVID-19 в Азербайджане вновь одолел планку в 500 человек

В Азербайджане зарегистрировано 530 новых фактов заражения коронавирусом, 101 человек выписан после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, три пациента с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 43 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 39 671 человек прошли лечение и выздоровели, 619 человек скончались, лечение 2 990 человек продолжается.

За прошедший период проведено 1 миллион 201 тысяч 924 теста, а количество проведенных сегодня тестов составляет 8 054.