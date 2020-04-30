Существенно понизится налоговая нагрузка на таксистов

Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс (НК) и закон «О социальном страховании» существенно понизят налоговые выплаты и отчисления по обязательному государственному социальному страхованию индивидуальных предпринимателей (ИП), занятых в сфере такси.

Новые, облегченные правила налогообложения вступают в силу уже с 1 апреля сего года. В результате этих новшеств взносы по страхованию и упрощенному налогу для таксистов будут серьезно понижены, сообщил # эксперт-экономист Галиб Тогрул. По его словам, снижение расходов в этом направлении может понизить расценки на услуги таксистов.

Для лиц, занимающихся деятельностью такси в столице, налоги снизятся с 18 до 9 манатов, а взносы на соцстрахование – с 62,5 до 30 манатов. То есть общая налоговая и социальная нагрузка снизится с 80,5 до 39 манатов (51,5%).

Перевозчики пассажиров, работающие в Баку (включая столичные села и населенные пункты), а также осуществляющие пассажироперевозки между Баку и другими населенными пунктами страны, в настоящее время платят:

18 манатов (9 манатов X 2,0) упрощенного налога и 62,50 манатов (250 манатов X 25%) отчислений по обязательному социальному страхованию. В совокупности, выплаты по этим обязательствам достигают 80,50 манатов в месяц. С 1 апреля этого года ожидается резкое снижение выплат.

Помимо снижения взносов по соцстрахованию, плательщикам упрощенного налога в сфере пассажироперевозок будет предоставлена 50-процентная скидка, применяемая к сумме упрощенного налога. Таким образом, расходы по соцстрахованию и упрощенному налогу сократятся на 41,50 манатов в месяц, — говорит экономист.

Не менее выгодные условия получат таксисты, курсирующие в других районах и городах страны. Так, перевозчики пассажиров в Абшеронском районе, Сумгайыте, Гяндже, а также между ними и другими населенными пунктами в настоящее время ежемесячно платят:

13,50 манатов (9 манатов X 1,5) упрощенного налога и 62,50 манатов (250 манатов X 25%) взноса по обязательному соцстрахованию. В совокупности 76 манатов в месяц.

С 1 апреля налоговая нагрузка сокращается. Упрощенный налог для этих населенных пунктов понизится до 6,75 манатов ((9 манатов X 1,5) X 50% скидка). Сборы по обязательному соцстрахованию сократятся до 22,50 манатов ((250 манатов X 6%) X 1,5). В совокупности отчисления сокращаются до 29,25 манатов в месяц с разницей в 46,75 манатов (76,0 манатов — 29,25 манатов).

В прочих городах и районах страны таксисты выплачивают на текущий момент 9 манатов упрощенного налога (9 манатов X 1,0 коэффициент). Обязательный взнос по социальному страхованию составляет 62,50 манатов (250 манатов X 25%) — всего 71,50 манатов в месяц. В результате послаблений с начала апреля упрощенный налог снижается до 4,5 манатов, принимая во внимание 50-процентную скидку (9 манатов X 1,0), скидка 50%. При этом взнос по обязательному страхованию составит 15 манатов (250 манатов X 6%) X 1,0). Благодаря налоговым изменениям выплаты сократятся на 50 манатов — до 19,50 манатов в месяц (71,50 манатов — 19,50 манатов).