Супермаркеты по всей Британии установили ограничение на количество масла, которое могут приобрести покупатели, из-за проблем с цепочкой поставок в связи с вторжением России в Украину.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает BBC .

Tesco позволяет продавать три товара на одного покупателя, в то время как Waitrose и Morrisons установили ограничение всего в два товара на человека.

Том Холдер из Британского консорциума розничной торговли отметил, что этот шаг является временной мерой для обеспечения доступности для всех.

Большинство подсолнечного масла в Великобритании поступает из Украины и перебои в экспорте привели к определенному дефициту и увеличению спроса на альтернативы.

Холдер отметил, что ритейлеры «сотрудничают с поставщиками, чтобы увеличить производство альтернативных растительных масел, чтобы минимизировать влияние на потребителей».

Растительное масло являлось одним из основных продуктов питания, цены на которые резко выросли.

По словам Генсека ООН, война в Украине будет иметь глобальные последствия, вызвав «бедность и голод в таких масштабах, каких не было десятилетиями (www.eurointegration.com.ua/rus).