Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что страна поставит Украине новую военную технику в ближайшие недели и месяцы. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства по итогам телефонного разговора премьера с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Ведется работа, направленная на то, чтобы в ближайшие недели и месяцы передать Украине дополнительную военную технику, чтобы обеспечить ее победу на поле боя», — сказано в сообщении.

Сунак заверил Зеленского в том, что на Украине могут рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны Великобритании.