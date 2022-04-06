Сегодня в Брюсселе при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля должна состояться встреча лидеров Азербайджана и Армении.

Это встреча должна выяснить многое. Дело в том, что в последнее время в азербайджано-армянской плоскости наблюдалось довольно много напряженных моментов.

Временами премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что якобы они готовы к мирным переговорам с Азербайджаном. На днях с таким же заявлением выступил и министр иностранных дел Армении. Но одно дело громкие заявления, а другое — конкретные шаги. Пока процесс далек от конкретики. Чувствуется, что Ереван хочет вернуть в процесс сопредседателей Минской Группы.

И на последнее мирное послание Баку они ответили тем, что уже обращались в ОБСЕ с просьбой подготовить условия для проведения переговоров с Баку. За этим в регион прибыл новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Надеемся, что армяне смогли довести до его сведения все предложения, которые они считают важными.

Что касается посредничества Шарля Мишеля, тут надо отметить нескольких моментов. Во-первых, ЕС более сильная организация, чем Совет Европы, даже ОБСЕ.

Во-вторых, несмотря на то, что Баку еще не подписал договор с ним, Азербайджан считается весьма важным партнером для этой организации. Актуальность Баку вызвана еще и тем, что в настоящее время Европа стремится освободиться от энергетической зависимости России. Азербайджан в этом деле может быть привлекательным партнером. Хотя нефте-газовые ресурсы Азербайджана не такие уж и большие по меркам Европы, но он может играть роль транзитной страны. Да, речь идет о транскаспийском маршруте транспортировке нефти и газа Центральной Азии. Заметим, что этот вопрос давно уже находится на повестке американской политики и понятно, что тут многое зависит от США. Не только теперь, даже при президенте Дональде Трампе американцы жаловались на то, что США тратят огромные суммы, чтобы обеспечить безопасность Европы от России, но эти суммы в конечном итоге идут на счета Москвы, т.к. последняя является основным энергетическим партнером Европы.

Теперь этот вопрос более актуален, чем раньше. Плюс, надо заметить, что и страны Центральной Азии лихорадочно ищут новых партнеров, потому что санкции против России могут косвенным образом создать проблемы и для них.

Конечно, все это не дело считанных дней, но их можно задействовать в ближайшей перспективе. Дело в том, что как бы не старалась Россия, ей не удастся выкарабкаться из того военно-политического болота, в котором она оказалась по собственной вине. Поэтому США и Европу должны интересовать все нефте-газовые альтернативы. А ресурсы Центральной Азии весьма привлекательные и важные. Этот регион может внести серьезный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Касательно карабахского вопроса можно сказать, что ЕС является более серьезной заменой и Минской Группы ОБСЕ.

Позиция Баку ясна: нет в Азербайджане такой территориальной единицы, как Нагорный Карабах, значит, нет и такого вопроса, как статус Нагорного Карабаха, значит, нет необходимости и в восстановлении «миссии» сопредседателей Минской Группы. Тридцать лет они сидели сложа руки, но как только Азербайджан сам решил проблему, у них возникло желание вновь мутить воду. Получится ли? Отнюдь! Не стоит бежать за уходящим поездом…