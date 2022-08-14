Судно Brave Commander было загружено 23 000 тоннами пшеницы в порту города Южный в Одесской области. 15 августа оно отправится в Эфиопию. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook. Он указал, что погрузку осуществили в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

«Продолжаем работу со Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь тем регионам мира, которые больше всего в этом нуждаются».