Первый караван с украинским зерном может прибыть в порт Стамбула уже 3 августа. После этого продовольствие отправится в Сомали. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным издания, караван будет состоять из 16 судов. Первой остановкой будет Стамбул. Корабли будут отслеживаться беспилотниками и спутниками.

Ожидается, что первое вывезенное из Украины зерно отправится в страны Африки, в частности в Сомали. Путь туда, по прогнозам ООН, займет около полутора месяца.

Напомним, соглашение о зерновом коридоре было подписано в Стамбуле 22 июля. Для экспорта зерна разблокируют порты в Одессе, Черноморске, а также порт Южный.