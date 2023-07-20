Уголовный суд Анкары выдал ордер на задержание лидера датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, сообщает Агентство Анадолу.

Ранее Генпрокуратура Турции начала расследование в отношении Палудана в связи с сожжением Корана перед зданием посольства Турции в Стокгольме 21 января.

Экстремисту инкриминируется «публичное оскорбление религиозных ценностей, принятых частью населения».

В рамках расследования Генпрокуратура обратилась в суд с запросом о задержании Палудана “для дачи показаний”.

Судебная инстанция удовлетворила ходатайство.