Уголовный суд Анкары выдал ордер на задержание лидера датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, сообщает Агентство Анадолу.
Ранее Генпрокуратура Турции начала расследование в отношении Палудана в связи с сожжением Корана перед зданием посольства Турции в Стокгольме 21 января.
Экстремисту инкриминируется «публичное оскорбление религиозных ценностей, принятых частью населения».
В рамках расследования Генпрокуратура обратилась в суд с запросом о задержании Палудана “для дачи показаний”.
Судебная инстанция удовлетворила ходатайство.