Суд в США признал массовую слежку АНБ за гражданами незаконной

Программа слежения за телефонными звонками и электронной перепиской, разработанная Агентством национальной безопасности США (АНБ) и разоблаченная семь лет назад бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом, является противозаконной. Так постановил расположенный в штате Калифорния апелляционный суд 9-го округа США, сообщает в четверг, 3 сентября, агентство Reuters.

В постановлении отмечается, что сбор записей телефонных разговоров миллионов американцев бед ведома суда является нарушением «Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки» и может противоречить конституции страны. Также указано, что высокопоставленные американские чиновники, защищавшие программу, лгали, заявляя, что АНБ никогда умышленно не собирало информацию об американцах. Кроме того, на конкретном примере поставлено под сомнение утверждение руководителей спецслужб, что проводимый АНБ мониторинг телефонных связей и интернет-контактов сыграл решающую роль в борьбе с терроризмом.

Сноуден, вынужденный из-за своих разоблачений бежать в Россию, приветствовал решение суда. «Я не мог представить, что доживу до момента, когда суды расценят действия АНБ как противозаконные и в том же постановлении поставят мне в заслугу их разоблачение», — написал он в своем микроблоге Twitter. (DW)