Суд в США отменили запрет на применение силы к журналистам в Портленде

Минюст США в своем ходатайстве указывал, что силовикам бывает сложно отличить мирных демонстрантов от нарушителей порядка. По их словам, правоохранители имеют доли секунды на принятие решений, в условиях когда в них летят фейерверки, а защитные шлемы и маски затрудняют видимость.(РИА Новости)