Суд в США отменили запрет на применение силы к журналистам в Портленде

Апелляционный суд в США отменил временный судебный запрет, согласно которому сотрудники федеральных силовых служб в Портленде не имели права арестовывать или угрожать журналистам и наблюдателям правозащитных организаций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Запрет на силовые действия против представителей прессы был принят в конце июля окружным судьей в Портленде по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). Это решение было обжаловано федеральным правительством.
В постановление апелляционного суда говорится, что предыдущее решение было вынесено «без адекватной правовой базы». По мнению судей, федеральные власти смогли показать, что запрет «причинит необратимый ущерб правоохранителям и их усилиям по поддержанию порядка».