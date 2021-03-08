Суд в США отклонил последнюю апелляцию Трампа по результатам выборов

Как следует из базы данных суда, он оставил в силе решение нижестоящей инстанции, отклонившей иск бывшего главы государства с требованием не засчитывать результаты тысяч голосов в Висконсине. В этом штате Трамп проиграл Джо Байдену с разрывом в 20 тысяч голосов. Верховный суд не стал объяснять свое решение.