Суд в США отклонил последнюю апелляцию Трампа по результатам выборов

Верховный суд США отклонил последнюю из трех апелляций Дональда Трампа по результатам президентских выборов.
Как следует из базы данных суда, он оставил в силе решение нижестоящей инстанции, отклонившей иск бывшего главы государства с требованием не засчитывать результаты тысяч голосов в Висконсине. В этом штате Трамп проиграл Джо Байдену с разрывом в 20 тысяч голосов. Верховный суд не стал объяснять свое решение.
Ране Верховный суд уже отказался рассматривать иск Техаса и ряда других штатов, требовавших пересмотра результатов выборов. В Верховном суде работают три назначенца Трампа, однако в инстанции дали понять, что не собираются вмешиваться в подсчет голосов, которым занимаются региональные власти.(РИА Новости)