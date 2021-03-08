Суд в США отклонил последнюю апелляцию Трампа по результатам выборов

Верховный суд США отклонил последнюю из трех апелляций Дональда Трампа по результатам президентских выборов.
Как следует из базы данных суда, он оставил в силе решение нижестоящей инстанции, отклонившей иск бывшего главы государства с требованием не засчитывать результаты тысяч голосов в Висконсине. В этом штате Трамп проиграл Джо Байдену с разрывом в 20 тысяч голосов. Верховный суд не стал объяснять свое решение.
Ране Верховный суд уже отказался рассматривать иск Техаса и ряда других штатов, требовавших пересмотра результатов выборов. В Верховном суде работают три назначенца Трампа, однако в инстанции дали понять, что не собираются вмешиваться в подсчет голосов, которым занимаются региональные власти.(РИА Новости)
| 2021-03-08T20:25:50+04:00 8 марта 2021, 20:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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