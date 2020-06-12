Суд оставил еще на 3 месяца под стражей экс-главу ИВ

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением срока меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева и других должностных лиц.

Как сообщает Report, представление по делу было рассмотрено на заседании под председательством судьи Шахлы Сулеймановой. Согласно постановлению, суд удовлетворил представление. Избранная в отношении И.Велиева мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена еще на 3 месяца.

Также судом были удовлетворены представления о продлении срока действия избранных мер пресечения в отношении других должностных лиц.