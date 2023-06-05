Суд Европейского союза заявил в понедельник, что польская судебная реформа 2019 года нарушает союзное законодательство.

«Действительно, осуществляя свою ответственность по организации правосудия, государства-члены должны соблюдать обязательства, вытекающие из законодательства союза. Они также должны позаботиться о том, чтобы избегать любого отступления относительно ценности, которую представляет собой верховенство закона, и своего законодательства с точки зрения организации правосудия, воздерживаясь от принятия правил, которые подорвали бы независимость судей», — говорится в заключении суда.

В нем, в частности, также указывается, что меры, принятые польскими законодателями, «несовместимы с гарантиями доступа к независимому и беспристрастному суду».