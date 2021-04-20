«Стягивание войск, пропагандистская истерия, заранее подготовленные поводы»

Экс-президент Грузии, нынешний глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили в эфире канала «Украина 24» заявил, что действия России на границе Украины сегодня напоминают ситуацию 2008 года, передает Грузия Online.

«У меня есть ощущение дежавю. И это дежавю не 2014 года в Украине, это гораздо больше похоже на сценарий 2008 года по отношению к Грузии, когда несколько лет шла война, как сейчас на востоке Украины, уже почти каждый день убивают украинского солдата, в Грузии также это было несколько лет. А потом, где-то с начала 2008 года началась очень быстрая эскалация, весной она подошла к пику, а агрессия случилась в августе», – сказал он.

Саакашвили провел параллели между нынешней ситуацией и войной в Грузии в 2008 году.

«Есть несколько элементов, которые очень похожи. Во-первых, это военная пропаганда, там, в ОРДЛО (оккупированные районы Донецкой и Луганской области) и Крыму, есть военные корреспонденты в большом количестве. Они рассказывают разные сценарии, как и по Грузии рассказывали, что вот-вот грузинское правительство нападет. Запад возмущался и призывал остудить горячие головы в Тбилиси, как и сейчас призывают остудить горячие головы в Киеве. Они сейчас составляют списки эвакуации в Донецке и Луганске, так же составляли списки на наших оккупированных территориях. Они концентрировали войска под видом учений. То, что сейчас сконцентрировано у границ Украины – пока этих сил еще недостаточно, чтобы крупномасштабную агрессию осуществить. На границах с Грузией было 100 тыс. солдат с лишним, практически все боеспособные части сухопутных войск России были сконцентрированы. У границ Украины пока этого нет, но все может измениться. В 2008 году они приучали мир, себя и нас, что к чему-то готовятся», – отметил политик.

Надо признать, сейчас преобладает мнение, что последние перемещения войск РФ у границ с Украиной были лишь какой-то показухой, вызванной ухудшением отношений с Вашингтоном. Но Саакашвили предупреждает, что больше это похоже на сценарий чуть более длительной подготовки к вторжению, который в свое время был реализован против Грузии. Может, его предвидение более верное, как это ни печально звучит? Если так, то чем можно предотвратить подобное развитие ситуации?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Это не предвидение, это воспоминание. Но ничего оригинального в том, что РФ использует подобную схему нет. С древних времен многие войны начинались именно так. Ну а наиболее известный случай в истории, ставший нарицательным — Гляйвиц. Именно по этой схеме нацистская Германия начала Вторую Мировую войну.

Детали могут различаться, но алгоритм действий агрессора практически идентичен. Стягивание войск, пропагандистская истерия, заранее подготовленные поводы. Все это мы наблюдали в Грузии летом 2008 года. Все это мы наблюдаем сейчас в Украине. Но ситуация конечно другая. Тогда нам не верили — не верили, что РФ нападет, начнет войну. По свидетельству многих дипломатов, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне даже не хотели слышать слова «война». Сейчас все знают, на что они способны, но и в Москве знают, что ответ со стороны западных партнеров Украины может быть весьма болезненным.

Так вот, если в Москве будут уверены в том, что такой ответ будет, и если урон от такого ответа будет значительно выше тех политических дивидендов, которые может получить Путин, расширив боевые действия в Украине до прямой агрессии ВС РФ, тем ниже вероятность того, что они пойдут на такой шаг. Но ситуация очень тревожная.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего:

— Сейчас вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину оценивают не очень высоко, но это один из возможных сценариев развития ситуации.

Если в Кремле будет принято политическое решение о вторжении, это вряд ли можно будет остановить, но Украина готова защищаться и сделать всё, чтобы Россия за эту операцию заплатила слишком высокую цену. В этом и состоит главная задача для украинского руководства и армии.

Если же анализировать политические заявления лидеров мира, то складывается впечатление, что нынешняя эскалация — лишь элемент торгов между РФ и Западом.