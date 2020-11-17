Стрелять в русских миротворцев – благое дело для карабахских фанатиков и наемников

Очевидно, в Армении еще не приняли реальность такой, какая она есть. Идеи «непобедимости» и «самости» продолжают бродить в армянской среде, подталкивая своих носителей к борьбе со всеми, кто имеет хоть слегка иное мнение. В том числе и с теми, кого они вчера считали опорой своей захватнической политики.

Об этом в беседе с # сказал турецкий военный эксперт Абдулла Бекчи, комментируя распространенную российским сайтом avia.pro информацию о том, что вооруженные группы карабахских сепаратистов, не желающие подчинятся условиям трехстороннего соглашения об освобождении международно-признанных территорий Азербайджана от оккупации, открыли огонь по российским миротворцам.

«Фанатики Армении не могут смириться с поражением. Реакцию на единственно верное решение Пашиняна об освобождении территорий Азербайджана и отношение армянского народа к нему транслировали по телевидению. Но удары по российским миротворцам – это удары по России, ее международному престижу. А Россия не позволит поставить под сомнение роль «старшего брата» в регионе. Поэтому, если группы, связанные с Арменией, не подчинятся соглашению, Россия применит силу, чтобы подчинить их. Вплоть до уничтожения», — сказал турецкий эксперт.

Схожего мнения придерживается и румынский военный эксперт Валентин Василеску, считающий, что за этой провокацией могли помимо самих карабахских сепаратистов стоять и наемники, которых массово завозил ранее Ереван, и которые теперь остались без жалования и возможности вернуться назад.

«Возможно, что авторами этой провокации были радикальные наемники из Сирии, которые отказались подчиниться командованию. Теперь они без денег, и им нужен не только фанатизм, но нужны и деньги. А деньги они могут получить, только если идет война. Если войны нет, то нужно ее спровоцировать. Но не исключено, что обстрел российских миротворцев был произведен самими армянскими фанатиками-сепаратистами, не желающим признать очевидное, и видящими в российских миротворцах «предателей», — предположил Василеску.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»