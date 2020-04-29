Страсти по кредиту

В Молдове экономическая ситуация крайне тяжелая. Страна стоит на грани финансового краха. Конечно, всем тяжело и многие государства пытаются использовать внешние заимствования, чтобы смягчить нынешнее положение и помочь гражданам, а потом иметь ресурсы для выхода из кризиса.

Так действует украинское правительство. В частности, Баку уже предоставило Киеву заем в $200 млн. Ожидаются транши от Международного валютного фонда и европейских финансовых организаций. Помощь обещали Канада и Япония.

Молдова действует примерно также. Тем не менее, есть некоторые особенности. Для молдавской власти проблема в том, что осенью в стране должны пройти президентские выборы. Нынешний глава государства неформальный лидер социалистов Игорь Додон хочет переизбрания. Он, как и его партия, позиционируют себя откровенно пророссийскими. И до недавнего времени примерно половина избирателей была готова голосовать за его новый срок.

Сложность для Додона заключается в том, что в парламенте у него нет большинства и необходимо образовывать коалицию. Так получается, что приходится союзничать с прозападными партиями и это заставляет Додона быть в позиции политического шпагата. Половина правительства за Россию, а другая смотрит на запад. В сторону Румынии и Евросоюза.

С чем бы к осени не пришли Додон и социалисты, но все карты в молдавском доме смешала эпидемия коронавируса. Удар по преимущественно сельскохозяйственной стране оказался очень серьезным. И без того весьма напряженные финансы пришли в крайнее расстройство. Остро нужны деньги. На зарплаты, поддержку бизнеса и на выполнение социальных обязательств государства.

На первый взгляд все относительно просто. Партнеры по коалиции демократы могут попросить у своих друзей на Западе, а социалисты — у России. Так и произошло.

От МВФ Молдова уже получила $234 млн. Мировой банк дал около $70 млн.

Зная вороватую молдавскую власть, западные кредиторы сопровождают свою финансовую поддержку жестким мониторингом трат и требованиями проведения структурных антикоррупционных реформ. Для многих в Кишиневе, к чьим липким рукам приклеивались миллионы государственных денег, условия западных кредитов представлялись «нелегкими деньгами».

В частности, ЕС предполагает выделять деньги не правительству, потом концов долларов и евро не найдешь, а на конкретные проекты, к которым чиновники не будут иметь доступа. Не удивительно, что среди пророссийских политиков в Молдове многие недовольны «кабальными условиями» кредита МВФ и Мирового банка.

Москва тоже согласилась помочь. Сначала переговоры шли о сумме в $600 млн, потом о $300. В конце концов, договорились о €200 млн. или $216 млн. Первый транш должен поступить до 23 мая, второй — 30 октября сразу после президентских выборов. Средства первого транша могут быть направлены на покрытие дефицита государственного бюджета. Каких-либо условий использования этих средств Россия не выставляет.

Можно провести некоторую аналогию с событиями в Украине в конце 2013 года. Тогда Кремль выделил тогдашнему президенту Януковичу $15 млрд. для подавления Майдана и дальнейшей его привязке к России. Чем это закончилось известно. Первый транш в $3 млрд. Янукович присвоил, от последующих Киев отказался.

Внешне российский кредит выглядит весьма привлекательным. Он дается под низкие проценты с отсрочкой первой выплаты на год. Однако, никогда Россия не дает, по крайней мере на постсоветском пространстве, деньги без серьезных политических и экономических условий. Конечно, в свою пользу.

Молдавская оппозиция сразу восприняла российский кредит в штыки. По очевидным причинам и опасностям.

Во-первых, в проекты, оплачиваемые из кредита, должны быть привлечены российские компании. Здесь коррупция и откаты. Все это знают и понимают.

Во-вторых, в случае невыплат по этому кредиту и по другим подобным обязательствам, Россия имеет право консолидировать долг и требовать его немедленного погашения.

В-третьих, кредитные деньги, на этом настаивает российская сторона, частично должны пойти на инфраструктурные проекты в Приднестровье. Они, как подозревают в Молдове, могут иметь двойное назначение, в том числе военное.

В Кишиневе пристально следят за тем, что с начала текущего года в Приднестровье прошло примерно шесть десятков военных учений, которые разрабатывает и координирует Оперативная группа российских войск. Кстати, в Украине это тоже не осталось незамеченным, что заставило еще больше уплотнить границу с сепаратистским регионом.

Эти условия вызвали негативную реакцию. Это все равно, что от Украины требовать финансировать инфраструктурные проекты в оккупированных Россией территориях Донбасса.

Вот почему прозападный блок политических партий ACUM сразу выступил против, и обратился в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать обстоятельства одобрения российского кредита правительством.

Это было ожидаемым, но сюрпризом для президента Додона явилось то, что и другие партии выступили категорически против.

Партия ШОР отказалась голосовать за утверждение кредита, а группа Pro Moldova обратилась в Конституционный суд с просьбой проанализировать конституционность условий кредита. Даже часть парламентариев от входящей в коалицию Демократической партии настаивали на пересмотре условий займа.

Еще один удар последовал из Конституционного суда. Там сместили с должности близкого Додону председателя Владимира Цуркана. Новый глава Конституционного суда Домника Маноле приостановила закон о российском кредите до выяснения его конституционности.

Президент Додон и премьер-министр Ион Кику начали кампанию угроз, что без российского кредита с 1 мая невозможно будет платить пенсии и зарплаты.

На это один из лидеров оппозиции, председатель партии Partidul Actiunea si solidaritatea (Достоинство и солидарность, PAS) Майя Санду твердо ответила. «Игорь Додон угрожает нам, что его правительство больше не будет выплачивать пенсии и зарплаты. Если правительство не может обеспечить функционирование страны, пусть немедленно уходит».

Она же провела телефонный разговор с председателем Европейской народной партии Дональдом Туском. В его ходе обсуждалась поддержка Молдовы со стороны Евросоюза в связи с эпидемией коронавируса.

Молдавский президент оказался в весьма сложной ситуации. Неспособность его правительства облегчить текущее положение и вывести страну из кризиса отражается на рейтинге Додона. Уже отмечено его падение.

В свою очередь Москва ожидает от него решительных действий, как в свое время от Януковича. Однако у Додона нет для этого необходимых ресурсов. В том числе легитимных.

Молдова — парламентская республика и формально у президента очень ограниченные полномочия. По большей части представительские. Страной управляют правительство и парламент. Без поддержки последнего Додон просто ничего не может сделать. Вот здесь и проблема. Фактически за 5 месяцев до выборов в коалиции начались брожения и фрагментация.

Невозможность для молдавского президента настоять на пророссийском курсе снижает его рейтинг не только у молдавских избирателей, но и в высоких московских кабинетах.

Украина уже потеряна, если подобное случится с Молдовой, то последует поражение на юго-западном стратегическом направлении. И это отразится на российских позициях на Балканах и Ближнем Востоке.

Так что речь идет не о $216 млн, а о гораздо более значимом для Кремля и его планах восстановлении влияния по периметру своих границ.