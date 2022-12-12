Страны «Большой семерки» (G7) пообещали Украине восстановить и защитить критическую энергетическую и водную инфраструктуру страны. Об этом говорится в заявлении лидеров G7 по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции, передает ТАСС.

«Мы полны решимости помочь Украине в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры», — заявили в «Большой семерке».

Члены G7 также заверили, что будут помогать Украине в обеспечении готовности к зиме и продолжать поддерживать ее гражданскую устойчивость.

Помимо этого, они пообещали наращивать усилия G7 в этих направлении во время международной конференции, которая состоится в Париже 13 декабря.