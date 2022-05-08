Лидеры стран Группы семи (G7) заявили о намерении «не допустить победы» России в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление «семерки».

«Группа семи и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента Путина в его войне против Украины», — говорится в заявлении.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные партнеры Украины не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны России.

Германия не знает, сколько еще продлятся боевые действия на Украине, но «Украина выстоит», подчеркнул он.

До этого Шольц заявил, что санкционные меры в отношении России могут быть отменены только после консультаций с украинской стороной.

Он добавил, что санкции, наложенные на Россию, не могут быть сняты без достижения согласия между Москвой и Киевом. Он добавил, что президент России Владимир Путин должен договориться с Украиной. При этом соглашение не должно представлять из себя «навязанный мир».