Страны G7 дополнительно выделят 4,5 млрд долларов для глобальной продовольственной безопасности.

Как передает BBC, договоренность достигнута на саммите G7. Таким образом сумма, выделенная в этом месяце для глобальной продовольственной безопасности, достигнет 14 млрд долларов.

Лидеры также призвали все страны не делать больших продовольственных запасов, чтобы цены на продовольствие не росли.

Лидеры G7 призвали Россию прекратить блокаду черноморских портов Украины и положить конец незаконному присвоению зерна.

Отметим,что растущие цены на топливо, пандемия COVID-19 и война в Украине могут стать причинами глобального продовольственного кризиса.