План Еврокомиссии (ЕК) по борьбе с беспрецедентным энергетическим кризисом в Европе позволит странам Евросоюза самостоятельно выбирать, на сколько процентов они сократят потребление электроэнергии. Об этом в воскресенье сообщает итальянская газета Corriere della Sera, в чье распоряжение попал проект документа.

По ее информации, каждая страна — член ЕС сможет самостоятельно решать, на сколько процентов сокращать энергопотребление, при условии, что в пиковые часы экономия составит по меньшей мере 7%.