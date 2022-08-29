Главы МИД стран Евросоюза планируют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Как передает газета Financial Times, европейские политики намерены принять это решение 30 августа на двухдневной встрече в Праге. Сама встреча будет двухдневной, и о решениях должно быть объявлено 31 августа.

Источник газеты заметил, что Евросоюз должен послать сигнал российскому населению, что военные действия в Украине недопустимы. «Мы находимся в чрезвычайной ситуации, и она требует чрезвычайных шагов. Хотим пойти дальше, чем отменить визовое упрощение», — добавил источник, по словам которого, более серьезные изменения могут произойти к концу года.

Вместе с тем, как уточняет издание, в Брюсселе нет консенсуса по дополнительным мерам, которые можно принять в этой сфере.