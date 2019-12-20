Страхование агрорисков: будет ли от него толк?

Агрострахование широко распространено во многих странах, и является механизмом защиты производителей сельскохозяйственной продукции. В Азербайджане закон об аграрном страховании был принят в июне 2019 года. В августе Указом Президента Ильхама Алиева был создан Фонд аграрного страхования, который начнет работу с января следующего года, когда закон вступит в силу.

На днях в Кабинете министров было подписано решение о продукции, подпадающей под действие аграрного страхования, сообщает Trend. В госбюджет Фонда на 2020 год выделено пять миллионов манатов, также было принято решение осуществлять работу поэтапно, так как опыт страны по расчету тарифов в сфере агрострахования и оценка страховых рисков и убытков не находятся на должном уровне. В сфере растениеводства, на начальном этапе будут застрахованы пшеница, ячмень, кукуруза, картофель, сахарная свекла, апельсин, лимон, мандарин, чай, табак, крапива, виноград, фундук и хлопок. В области животноводства, с целью повышения производительности и производственных показателей — молочные коровы и буйволы возрастом до семи лет. Также будет обеспечено страхование рыб.

В страховании данной продукции примет участие и аграрный страховой фонд, который возьмет на себя 50% рисков. Совместное страхование вышеуказанной продукции аграрным страховым фондом и частными страховыми компаниями снизит инвестиционные риски и усилит безопасность фермерских хозяйств, обеспечит условия для расширения производства.

Попытка страхования сельского хозяйства предпринималась в стране и ранее, но неудачно. Об этом # сказал эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов.

«Система не работает, как должна. Неизбежно будут разногласия между страховщиками и застрахованными. Сельское хозяйство – сложная отрасль, в которой очень много рисков, влияющих на производство. Одной мерой все эти риски измерить невозможно. Урожайность может упасть из-за жары и мороза, из-за нехватки воды, нашествия вредителей и по многим другим причинам. Не всегда понятно, страховой это случай или нет. Может, речь о форс-мажорных обстоятельствах, а может о том, что фермер вовремя не выполнил необходимые агротехнические мероприятия. Такими случаями должны заниматься профессионалы с большим опытом, чтобы установить, кто виноват»,– сказал он.

По словам эксперта, нужен справедливый суд, чтобы решать возникшие споры. Без этого никакие правила не будут действенными.

«Часть страховки платит государство, часть – фермер, но важно еще, кто осуществляет страхование. Страховщики близки к тем высокопоставленным чиновникам, которые занимаются данным вопросом, и это проблема. В любом случае, все будет решаться в пользу тех, кто стоит за этим страхованием»,– говорит В.Магеррамов.

По словам экономиста Фуада Ализаде, аграрный сектор довольно уязвим, поэтому нуждается в дотациях и поддержке. Он отметил, что страхование действительно поможет уменьшить риски, но частные страховые компании не особо заинтересованы в таком виде страхования.

«Чтобы оценить тот или иной случай им надо нанимать агрономов. Также им придется создавать офисы в районах, а все это обойдется недешево. Соответственно и цена страхового продукта вырастает, что невыгодно для фермеров. Тут, –подчеркивает эксперт, – еще предстоит решить ряд вопросов, для чего и был создан аграрный страховой Фонд» .

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что страховать можно по целому ряду случаев.

«Если речь о животноводстве, то животных можно застраховать от удара молнии, от падежа в результате болезней, от нападения хищников. Страховые компании заинтересованы в таком страховании, ведь тут рисков немного. Другое дело – выращивание фруктов и овощей, в этой сфере и правда много рисков. Стоимость страховки будет не из дешевых, но несмотря на это крупным фермерам есть смысл страховаться, тем более, что доказать, что имел место страховой случай — не составит труда»,–сказал он.

Что касается компенсации 50% ущерба государством, то, как говорит Н.Агаев, таким образом оно стремится заинтересовать фермеров и диктовать им определенные условия, в частности по поводу соблюдения агротехники.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что страхование принесет пользу, только если в нем будут исключены махинации. На сегодняшний день наш народ, в том числе фермеры, не верят страховщикам, говорит он, и от последних зависит, смогут ли они это доверие завоевать.