Просыпаясь от ужаса и страха и не помня ничего из того, что повергло тебя в состояние близкое к безумию, понимаешь, что страх – очень сильное чувство, парализующее волю. Это чувство знакомо и людям и животным. Страх – главный учитель у дрессировщика «Кнут и пряник» обязательно присутствуют в любом обучающем процессе. Все выступают за «пряник», но только в тесной компании с «кнутом». Случайно я открыла для себя очень интересный факт. Мне рассказал об этом биолог и ему можно верить на слово. Все, кто видел наяву, или, например, по телевизору, как «заклинатель змей», факир заставляет страшную ядовитую змею подчиняться его воле, наивно полагают, что искусная игра на дудочке и заставляет змею, по всей вероятности, страстную меломанку, исполнять прихоти человека. Как человек наивен, и как часто он выдает видимое за суть! У змеи нет ушных раковин, она почти глухая. Факир вместо завораживающей тихой мелодии, может играть бравурный марш, и результат будет таким же. В чем фокус? В страхе!!! Змеи попадают к факиру в нежном возрасте, и он заставляет их выполнять свои приказы простым, самым действенным способом. Как только змейка пытается сделать по своему, факир больно бьет ее по голове той самой дудочкой. Змея хорошо запоминает урок и безумно боится дудочки! Только и всего.

Революция, будь то французская, русская, зиждется на страхе. Террор (фр. Terreur Ужас) – изобретение революционных масс. «Красный террор», «белый террор». Люди не придумали ничего более действенного, чем страх, чтобы получить желаемое. Террор оказался таким сильнодействующим средством, что благополучно перепрыгивает временные границы и сопровождает народы из века в век. Все разговоры о гуманизме и о том, что люди становятся цивилизованнее, а, следовательно, гуманнее, так и остались «душеспасительными беседами» ведущими в никуда.

Страх создает ореол вокруг того, кто в состоянии «сеять страх». Люди наделяют своих мучителей достоинствами, которых у них нет и в помине. Безудержная, безграничная лесть — одно из проявлений страха. Можно говорить о национальных особенностях страха. То, что на Востоке правители в силу своего южного темперамента были скоры на расправу, вероятно, стало причиной того, что лесть расцвела таким пышным цветом, и она почти не режет слух, а воспринимается, как необходимое украшение речи воспитанного вельможи. Страх сопряжен с ненавистью. Чем он сильнее, и чем больше заливается соловьем раб, восхваляя своего господина, тем больше ненависти скапливается в душе его, чтобы однажды выплеснуться страшной волной кровавого террора.

На страхе может держаться, как на очень прочном фундаменте, любая диктатура. Страх настолько вездесущ, что он проникает в сердце самого бесшабашного храбреца. Как ни странно, страх является оборотной стороной безумной храбрости. Только устав бояться, чаще всего совершают отчаянные, храбрые поступки. Страх – древнее испытанное оружие, одно из самых эффективных для управления массами. Страх, смешавшись с толикой безумия, превращает людей в фанатиков, обожествляющих предмет своего страха. Самые ловкие диктаторы, сумевшие продержаться на волне страха многие десятилетия, прекрасно осведомлены о механизмах действия этого чувства. Знают точно, до какой степени, градуса страха нужно довести не очень сильного человека, чтобы он стал способен на любую подлость, чтобы он начал строчить доносы на близких ему людей. Диктаторы всех времен, Нерон, Муссолини, Гитлер, Сталин, сегодня Путин, занявший свое место в «серьезной» компании, очень умело применяли это грозное оружие, прежде всего потому, что им самим хорошо знакомо было это чувство. Великий дуче, прежде чем стать «отцом нации» в молодости убежал в Швейцарию, чтобы не служить в армии. Сталин, панически боялся стать мишенью для товарищей по партии, вспомним его пребывание в баиловской тюрьме в Баку, вероятно, также не обошлось без страха. Питерская подворотня для новейшего российского диктатора, оставила свои зарубки на сознании. Если проследить жизненный путь любого из них обязательно найдешь страх, не заглушенный и не преодоленный. Страх толкал их на самые бесчеловечные поступки.

Захватнические войны, как правило, ведут диктаторы. Прежде всего, чтобы самоутвердиться, показать своему народу, а заодно и миру какой он сильный лидер, не в пример другим слабакам руководителям, поднять самооценку себе, и своим подданным, тем более, что другими достижениями похвастаться невозможно, и в очередной раз напугать мировое сообщество. «Пусть боятся». «Пусть знают, что мы самые сильные, самые смелые, самые умные!»

Трагедия в Буче еще раз показала, что для одержимого диктатора человеческая жизнь не стоит ничего. Дорогостоящее вооружение намного ценнее в его представлении, чем такая «мелочь», как человеческие жертвы. Для такого рода деятелей нет никаких табу. Тактика устрашения мирных жителей, предполагает массовые убийства самым жестоким образом, в чем весь мир убедился в Буче, Ирпене. Список, вероятно, неполный. Мог бы диктатор распоряжаться миллионами жизней, если бы не страх? Атавистический, животный страх? Нет! Никогда!

Что можно противопоставить преступной воле диктатора? Решимость преодолеть страх. Мы это видим сегодня в России на примере отдельных выступлений людей, преодолевающих страх. Художница из Питера, Елена Осипова, 20 лет протестует против войны. Конечно, таких смельчаков, как она, немного. Она смогла преодолеть страх. Если смогла хрупкая немолодая женщина, вероятно, это возможно.

Не бойтесь смотреть правде в глаза! Гораздо страшнее закрыть глаза, чтобы не видеть, что творит страшный диктатор, запугавший вас.

Мне возразят, что легко рассуждать, когда нет реальной опасности попасть в тюрьму, подвергнуться пыткам. Попасть в тюрьму может каждый при диктаторском режиме. Законы пишутся на потребу диктатора. Необязательно протестовать против войны. Кому-то может понравиться ваше имущество, или не понравиться выражение лица. Донос в такого рода обществах вполне обычное дело. 37-й год тому подтверждение. Выбор за каждым.

Эйнштейн, сумевший увидеть мир под новым углом зрения, и обнаружить относительность вселенной, предлагал добавить к десяти библейским заповедям еще одну: Не бойся!!!