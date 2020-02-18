Сторонники Асада оскверняют могилы в Идлибе

Сторонники режима Башара Асада разрушают кладбища в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

В соцсетях распространены кадры с боевиками формирований «Шаббиха», оскверняющими могилы на одном из кладбищ на западе Алеппо.

На кадрах видно, как боевики оскверняют могилы в районе захваченного накануне населенного пункта Хайян, население которого покинуло родные дома на фоне наступления и авиаударов сил режима Асада.

Это не первый подобный факт осквернения кладбищ в Сирии.

9 февраля боевики «Шаббиха» разрушили кладбище в поселке Хан ас-Субль, где ранее проживало 15 тысяч человек.

Население всех населенных пунктов зоны деэскалации, захваченных в последнее время сторонниками Асада, покинуло свои дома. Люди боятся возвращаться обратно в связи с высокой вероятностью массовых убийств.