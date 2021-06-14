Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита альянса станет Россия и предстоящие переговоры российского и американского президентов. Об этом генсек сказал перед началом саммита.

Саммит НАТО пройдет в понедельник, 14 июня, в Брюсселе в формате оффлайн. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция Североатлантического альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

По словам Столтенберга, американо-российские отношения находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны из-за «российских агрессивных действий».

«Я уверен, что лидеры стран НАТО подтвердят наш двойной подход к России: сильная оборона с одной стороны и диалог – с другой», — выразил мнение генсек.

Он также добавил, что лидеры стран НАТО также проведут консультации с американским лидером Джо Байденом в преддверии его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.(Газета.Ru)