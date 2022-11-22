Швеция и Финляндия должны укреплять сотрудничество с Турцией в борьбе с террористической организацией ПКК и ее ответвлениями, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг шведской общественной телерадиокомпании SVT.

Отвечая на вопрос, почему Турция не ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Столтенберг отметил, что опасения Анкары вызваны тем, что она пострадала от террористических атак больше, чем любая другая страна альянса.

Генсек НАТО также одобрил турецкую операцию «Коготь-меч» в Сирии, отметив, что «Турция имеет право защищать себя от подобных террористических организаций».