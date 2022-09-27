Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренную встречу национальных директоров по вопросам вооружения, в ходе которой призвал страны Альянса как можно скорее пополнять запасы вооружений. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

В ходе встречи Столтенберг призвал союзников продолжать как можно быстрее пополнять запасы вооружений: «Увеличение арсеналов НАТО позволит нам продолжать поддерживать Украину. Нам необходимо продолжать работать вместе как союзники по НАТО и с промышленностью, чтобы пополнять наши запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она в ней нуждается», — сказал он.