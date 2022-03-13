Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы может готовить химические атаки. Так он попытался оправдаться в ответ на вопроса журналиста о биолабораториях США в Украине.

«Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием», — сказал генсек в интервью немецкой газете Welt, опубликованном 13 марта.

Столтенберг подчеркнул, что такой сценарий стал бы «военным преступлением» (iz.ru)

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