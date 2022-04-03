НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления, если ныне нейтральные страны этого захотят, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Конечно, это им решать, но если они подадут заявки, я ожидаю, что все 30 союзников им будут очень рады. И мы найдем способ сравнительно быстро принять их в альянс, если они так захотят», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской специальной операции в Украине.