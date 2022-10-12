Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) отмечает, что сегодня на встречах министров обороны стран-членов Альянса и в формате «Рамштайн» тема усиление противовоздушной обороны Украины станет топ-приоритетом для обсуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса.

«Сегодня мы встретимся с украинским министром обороны Алексеем Резниковым. И послание союзников НАТО будет таким, что мы непоколебимы в нашей поддержке Украины, что мы готовы на долгосрочную перспективу, и что мы будем поддерживать украинцев столько, сколько это будет нужно», — подчеркнул Столтенберг.

Также встреча с Резниковым состоится в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». На встречах будут обсуждаться пути наращивания поддержки Украины.

«И топ-приоритетом станет больше систем противовоздушной обороны для Украины», — заявил Столтенберг.

Как подчеркнул генеральный секретарь НАТО, в последние недели наблюдается наиболее серьезное обострение войны после 24 февраля.

«Россия мобилизует десятки тысяч новых военных. Они пытаются незаконно аннексировать новые украинские территории и мы видели невыборочные удары по украинским городам, и мы также слышали завуалированные ядерные угрозы из Москвы», — сказал Столтенберг.