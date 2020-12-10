Стив Возняк и гуманоид София примут участие в азербайджанской Неделе инноваций

В Азербайджане стартует очередная Неделя инноваций – InnoWeek. В условиях пандемии различные местные и международные мероприятия в рамках события решено провести в онлайн-формате.

Неделя инноваций стартует 14 декабря. Проект, реализуемый совместно при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Программы развития ООН, Агентства по инновациям, ООО Azercell Telecom и генеральном спонсорстве ООО BestComp Group, BP и Международного банка Азербайджана, , направлен на расширение стартап-движения, развитие инновационного мышления среди молодежи и распространение инновационных идей в нашей стране

Как сообщили # организаторы, первое мероприятие в рамках InnoWeek будет посвящено проекту «I2B – От идеи к бизнесу». В связи с переносом проведения проекта «I2B – От идеи к бизнесу» в 2020 году из-за существующих мер социальной изоляции в условиях пандемии было разработано мобильное приложение «I2B – От идеи к бизнесу». Оно позволит участникам продолжить работу над проектом в онлайн-форме и обеспечит простоту общения, соблюдение процесса командной работы, общение с менторами и т.д.

14 декабря в рамках проекта Robopark Министерства транспорта, связи и высоких технологий Учебный центр Matrix проведет мероприятие под названием Advanced Data Science & Deep Learning – «Передовая дата-наука и глубокое изучение». Цель этого мероприятия стимулирование интереса к сфере Data Science в эпоху быстрого развития технологий и подготовки местных специалистов в этой области. Вебинар будет посвящен глубокому изучению сферы Data Science и возможностям карьерного роста. Вебинар состоится в 20:00. Чтобы стать участником, достаточно заполнить регистрационную форму:

https://forms.gle/umdfKaRj7vNJqYnf8

14-15 декабря состоится онлайн-турнир по киберспорту. Победители соревнований будут награждены денежными призами. Принять участие в Online Cyber Cup 2020, можно, зарегистрировавшись по следующим ссылкам:

https://forms.gle/uz33fShLfLwHyqEt8

https://forms.gle/hJT82HThiakhdYXMA

15 декабря состоится онлайн-мероприятие под названием «Умные проекты в ИВЦ». Программа SmartCell (распознавание лица), один из успешных проектов Информационно-вычислительного центра, организована совместно с Неаполитанским университетом имени Федерико II в Италии с целью обеспечения безопасности персональных данных. Программу, которая в основном будет использоваться в финансовой сфере и деятельности мобильных операторов, также планируется внедрить в государственном и частном секторах.

Также 15 декабря состоится виртуальный Cyber Security Envisioning Workshop –вебинар по кибербезопасности, в ходе которого местные и международные эксперты Microsoft представят достижения и решения компании в области кибербезопасности, доклады и презентации на тему киберугроз нового поколения и способов защиты от них, облачных решений для обеспечения кибербезопасности, создания и управления операционными центрами безопасности.

Помимо этого, в рамках InnoWeek состоится видеоконференция, посвященная созданию платформы партнерства по цифровым навыкам, предназначенная для расширения сотрудничества между всеми заинтересованными структурами и организациями, работающими в области цифровых навыков.

16 декабря состоится онлайн форум «Made in Azerbaijan: инновации и технологии» (MAINTECH). Цель — продвижение инновационных и технологических продуктов и услуг производства Азербайджана и поддержка их экспорта. В форуме примут участие государственные структуры, частный сектор, международные организации, а также участники инновационной экосистемы, стартапы и представители из зарубежных стран.

16-17 декабря в рамках проекта Robopark Министерства транспорта, связи и высоких технологий при поддержке портала «Креативный Азербайджан» Министерства культуры, партнерстве Министерства молодежи и спорта, совместной организации Академии робототехники и инженерии Азербайджана AREA впервые в нашей стране будет организована олимпиада Creative Solution Go – «К творческим решениям».

Тема олимпиады — «Как жить в условиях пандемии». Олимпиада будет проводиться по 2 номинациям – геймдизайн и его презентация, анимационный дизайн и его презентация.

Одно из главных и масштабных мероприятий InnoWeek состоится 17 и 18 декабря — World Net Summit. Это крупнейшее технологическое онлайн-мероприятие, которое является важной платформой, объединяющей представителей международных организаций, государственных структур, общественных организаций, микро-, малых и средних предпринимателей, инвесторов, экспертов и стартапов.

В онлайн-конференции примут участие представители государственных органов, частного сектора, международных организаций, высокопоставленные государственные лица зарубежных стран, министры, представители иностранного дипломатического корпуса в нашей стране, а также один из основателей компании Apple Стив Возняк, первый в мире гуманоидный робот с искусственным интеллектом София, основатель компании Hanson Robotics Дэвид Хэнсон, главный редактор журнала Entrepreneur Джейсон Фейфер и другие иностранные эксперты.

В рамках международной конференции World Net Summit будут организованы такие международные онлайн-панели, как Monex Summit Caspian, Global Influencer Day, Government Address, AutoTech Conf, StartUp Academy, Venture Summit, Corporate Innovation Forum, охватывающие интернет, финансы, банкинг, технологии, транспорт, инвестиции, бизнес, страхование, инновации и другие сопутствующие области.

18 декабря состоится церемония награждения Innovation Awards. Будут награждены самые инициативные и активные компании и проекты в различных номинациях в области инноваций за 2019-2020 годы.