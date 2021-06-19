Необходимость в доступных студенческих кредитах имеется в стране уже давно. Высшее образование в Азербайджане, преимущественно, платное и недешевое. Студенты из малоимущих семей его позволить не могли, потому, поступив на платный факультет, отказывались от дальнейшей учебы или позже отчислялись за неуплату. В теории у всех равные возможности для получения высшего образования, но на практике все было иначе.

Вопрос висел в воздухе годами, так как к консенсусу прийти не удавалось. Банки не были согласны давать студенческие кредиты под минимальные проценты, а без этого в таких кредитах не было смысла.

Но, наконец, было принято решение, благодаря которому проблема будет решена. Указом президента страны Ильхама Алиева учрежден Фонд студенческих образовательных кредитов (ФСОК). Студенческие кредиты будут социальными (для студентов из малообеспеченных семей) и стандартными. Первые будут давать под 2% годовых, для вторых условия еще определяются. Кредиты будут выдавать только тем, кто набрал высокие баллы на вступительном экзамене, а также имеющим хорошие академические показатели в течение учебного года.

Заместитель председателя общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов подчеркнул в беседе с #, что указ президента в очередной раз демонстрирует, что образование – одна из приоритетных сфер для нашего государства. Несмотря на то, что недавно наша страна пережила войну, а так же, как и весь мир, столкнулась с пандемией коронавируса, у нас предпринимают шаги, направленные на повышение доступности высшего образования и создание равных возможностей. Это решение стимулирует абитуриентов и студентов лучше учиться, создаст конкурентную среду.

«Наша страна уже давно участвует в Болонском процессе, но не по всем пунктам, в частности ранее не было студенческих кредитов. Во многих странах они есть под минимальные проценты, и, наконец, и у наших студентов будет возможность их получать.

В созданном в 2016 году Фонде кредитования студентов» («Маарифчи») тоже была возможность получения студенческих кредитов, но лишь для студентов определенных вузов и не с первого курса. Охват студентов таким кредитованием был невелик», – сказал эксперт.

Он напомнил, что до сих пор в стране нет закона о студенческих кредитах, но планируется, что в законе «О высшем образовании» будет отдельный пункт, посвященный этому вопросу.

По мнению заслуженного учителя Азербайджана Асифа Джахангирова, такие кредиты должны выдаваться для учебы не только в азербайджанских, но и иностранных вузах. Это была бы прекрасная возможность для нашей талантливой молодежи получить образование за рубежом.

По его словам, согласно мировой практике студенческие кредиты даются под 2-4% и студент может отдать их не сразу после того, как он найдет работу. И у нас пошли тем же путем, студент может вернуть кредит в течение 20 лет после окончания учебы.

Джахангиров считает, что в целом надо развивать институт образовательного кредитования в Азербайджане. Так, некоторые родители хотят, чтобы их дети получали образование в частной школе, но не могут взять под эти цели низкопроцентный кредит.

Возвращаясь к созданию Фонда, он подчеркнул, что благодаря этому решению президента ничто не может помешать студенту получить хорошее образование. Он будет понимать, что успешная учеба – залог его успешного будущего.

«Некоторые считают, что проще было бы создавать больше мест под госзаказ, но это не так. Если мы хотим, чтобы наши университеты стали по -настоящему успешными и конкурентоспособными, то надо понимать, что на одних бюджетных ассигнованиях далеко не уйдешь. Бытует мнение, что в СССР при бесплатном обучении готовили прекрасных специалистов. Но это просто слова. В СССР на строительных специальностях обучалось в 7 раз больше студентов, чем в США. Но 1 американский выпускник строительного вуза был способен заменить 7 советских выпускников таких вузов», – говорит эксперт.

В высшем образовании стандарты должны быть самыми высокими. Но эти стандарты должны быть такими, чтобы был широкий доступ для получения высшего образования.

«Качественное – всегда дорого. Мы говорим, что живем в эпоху рыночных отношений, но мышление возвращает нас к советскому прошлому. На Западе, – отмечает Джахангиров, – университеты предоставляют стипендии перспективным студентам, то есть частично или полностью оплачивают их обучение. То же может быть и у нас, но для этого у вузов должна быть соответствующая финансовая база».