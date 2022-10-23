ФИА обнародовала стартовую решетку Гран-при США Формулы-1 с учетом четырех штрафов гонщиков, сообщает #.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер опустился со второй стартовой позиции на 12-ю, а представитель «Ред Булл» Серхио Перес будет стартовать девятым, потеряв пять мест на решетке.
Гран-при США Формулы-1. Стартовая решётка.
1. Карлос Сайнс
2. Макс Ферстаппен
3. Льюис Хэмилтон
4. Джордж Расселл
5. Лэнс Стролл
6. Ландо Норрис
7. Валттери Боттас
8. Александер Албон
9. Серхио Перес*
10. Себастьян Феттель
11. Пьер Гасли
12. Шарль Леклер**
13. Юки Цунода
14. Фернадо Алонсо*
15. Кевин Магнуссен
16. Даниэль Риккардо
17. Эстебан Окон
18. Мик Шумахер
19. Гуаньюй Чжоу*
20. Николас Латифи
* — штраф в пять позиций на решетке за один дополнительный элемент силовой установки.
**- штраф в десять позиций на решетке за два дополнительных элемента силовой установки.