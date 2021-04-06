Стартовали учения азербайджанской и турецкой армий

В Азербайджане стартовали учения войск связи азербайджанской и турецкой армий. Об этом сообщает во вторник Минобороны Азербайджана.

В ходе учений военные связисты, выдвинутые в районы выполнения учебно-боевых задач, отрабатывают задачи по организации единой системы коммуникации.

На учениях, проводимых с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, выполняются задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия, говорится в сообщении.

Учения продлятся до 8 апреля.