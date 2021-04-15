Стартовала «карательная операция» Белого дома против Кремля

Угроза введения санкций против российских ОФЗ (Облигации федерального займа — рублёвые облигации, выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации), которую часто называют «ядерным вариантом», нависала над держателями бондов в течение нескольких лет, и вот сегодня появилось сообщение, что новые санкции США затронули суверенный долг России.

Президент США Джо Байден издал соответствующий указ, согласно которому финансовым учреждениям США запретили покупать гособлигации у российских Центрального банка, Минфина и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

С момента вступления указа в силу ни американские инвестиционные фонды, ни обычные граждане США не смогут покупать российские облигации напрямую у Центробанка и Минфина России, однако на вторичном рынке они все еще смогут покупать и продавать их.

Наряду с этим, США объявили о высылке 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых есть представители российских разведывательных служб. Такие меры станут первой карательной акцией против Кремля в наказание за вмешательство России в выборы президента США и прошлогодний хакерский взлом систем компании SolarWinds.

Соединённые Штаты официально возложили ответственность на Службу внешней разведки (СВР) России за «широкомасштабную кампанию кибершпионажа» с использованием компании SolarWinds.

«Соединённые Штаты официально заявляют, что СВР России, также известная как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, виновна в широкомасштабной кампании кибершпионажа, которая воспользовалась платформой SolarWinds Orion и другими IT-структурами», — говорится в заявлении Белого дома.

Разведсообщество США «в высокой степени уверено в своих оценках относительно причастности СВР», говорится в заявлении Белого дома.

Там также отметили, что «доступ СВР» к данным SolarWinds дал ведомству возможность «шпионить за более чем 16 тыс. компьютерных систем по всему миру или потенциально нарушать их работу».

Российские чиновники утверждают, что санкции против госдолга не причинят значительного ущерба российскому финансовому рынку, потому что российские банки и неамериканские инвесторы вступят в игру и заменят собой тех, кто будет вынужден продать облигации. И правда, запретить жителям других государств инвестировать в суверенный долг России Вашингтон не может. Но санкции США имеют специфичный характер: как показывает практика, к ответственности за нарушение санкционного режима США нередко привлекают инвесторов, не проживающих в Америке, но имеющих там любые активы. Те же европейские фонды и граждане могут воздержаться от покупки российских ценных бумаг из соображений «как бы чего не вышло».

Особую пикантность ситуации придает то обстоятельство, что сообщение о том, что США ввели санкции против российского суверенного долга, появилось сразу же после телефонного разговора американского и российского лидеров, состоявшегося по инициативе американской стороны, и в ходе которого прозвучало приглашение президента Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после появления информации в СМИ о том, что санкции все же будут, сразу же заявил, что санкции никоим образом не будут способствовать встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. А посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.

Что же будет означать для российской экономики, соответственно, внутриполитической стабильности, введение санкций США против российского госдолга? Ситуацию для # комментирует известный бакинский эксперт – экономист Натик Джафарли:

— Введение санкций против российского госдолга существенно ограничит привлечение дополнительных ресурсов со стороны Минфина России с помощью выпуска облигаций и государственных ценных бумаг. Что повлияет на российскую экономику, в том числе и на курс рубля, будет ограничивать выход российских властей к внешним финансовым институтам, а это, естественно, существенно отразится на экономике.