При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры в культурной столице Азербайджана — Шуше стартовал Международный музыкальный фестиваль «Харыбульбюль».

Как сообщает #, утром состоялись представления, презентации образцов ремесел и национальной кухни стран-участниц.

Отметим, что в дни фестиваля в различных местах города были созданы уголки на темы «Флаг», «Героизм», «Меджлис Карабаха», «Поэзия», «Деде Горгуд», «Дервиши», «Молла Насреддин». Здесь были организованы различные художественные представления, спектакли.

Также в рамках мероприятий, которые пройдут на Джидыр-дюзю, перед статуей Узеира Гаджибейли, в Доме-музее Бюльбюля и других местах Шуши, состоятся различные концертные программы, выставки и показы фильмов.