Стало известно о тайной взаимной высылке дипломатов Эстонии и Китая

В конце лета прошлого года правительство Эстонии выслало из Эстонии китайского дипломата, обвиненного в «ненадлежащем поведении». Шаг не остался без ответа — китайцы выслали из Пекина сотрудника посольства Эстонии. Известно об этом стало только сейчас, сообщает Delfi.ee.

Обе страны решили не разглашать высылку дипломатов. Об этом вчера написал колумнист издания Maaleht и бывший высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел Эстонии Ханнес Румм.

Урмас Рейнсалу, который в то время являлся эстонским министром иностранных дел, прокомментировал заявление Румма. По словам Рейнсалу, «в дипломатии есть ситуации, которые государство не комментирует». Рейнсалу не подтвердил и не опроверг, связана ли высылка китайского дипломата с делом известного эстонского исследователя моря Тармо Кыутса, осужденного «за шпионаж в пользу Китая» две недели назад.

На вчерашней пресс-конференции правительства Эстонии нынешнего министра иностранных дел Эву-Марию Лийметс также спросили о высылке дипломатов. «Со стороны МИДа мы не комментируем такие высылки. И соответственно, я не хочу комментировать этот случай», — ответила Лийметс.

По данным издания Eesti Päevaleht, китайцам был предоставлен выбор: если дипломат, высланный из-за «несоответствующих действий», уедет тихо и добровольно, то Эстония не станет предавать этот факт гласности.

Согласно открытой информации, Эстония несколько раз высылала дипломатов только российского посольства и консульств. Подобная ссора с Китаем для Таллина первая и является прецедентом. Китайский дипломат покинул страну, однако Эстония не объявила его персоной нон грата.

Китайцы не остались в долгу. Посольство Эстонии в Пекине было незамедлительно проинформировано о том, что один из эстонских дипломатов должен покинуть Китай. В то время в Китае находились только два сотрудника посольства Эстонии: отвечающий за политические отношения Ингвар Арст и один молодой дипломат, только что прибывший в Пекин. Китайцы решили, что именно последний должен вернуться в Таллинн. (Еadaily)